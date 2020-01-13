Концертный директор Бабкиной прокомментировал «тявканье» Кадышевой

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил, что народная артистка России Надежда Кадышева проявила себя невоспитанным человеком, из-за ругательств, приписываемых исполнительнице шоуменом Рустамом Солнцевым. Комментарий представителя передает Daily Storm в понедельник, 13 января.

Горох заявил, что «мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно» для Бабкиной. «Неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет», — подчеркнул представитель артистки.

Менеджер добавил, что знает Надежду Кадышеву как хорошего, адекватного и доброго человека, и ситуация с критикой Бабкиной кажется ему странной. «Они никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад», — заявил он.

Ранее в понедельник бывший участник телешоу «Дом 2» Рустам Солнцев в Instagram привел цитату якобы из мемуаров Кадышевой, в которой та называет Бабкину «крашеной бездарной сучкой» и рассказывает о том, как «вмазала ей пару раз баяном по сусалам» на съемках «Новогоднего огонька».

В 2011 году Бабкина заявила «Комсомольской правде», что Кадышева «не поет ни одной народной песни» и позорит этот жанр.

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