Гвардейцы Елизаветы II устроили семь вооруженных налетов за три дня

Два солдата гренадерской гвардии, призванной следить за безопасностью королевы Великобритании Елизаветы II, стали участниками семи вооруженных ограблений за три дня. Об этом сообщает газета The Independent.

В июле 2018 года гвардейцы Кристофер Джеймс-Меррилл и Диллон Шарп с другом Марлоном Райтом ограбили семь магазинов. Шарп, облаченный в черную одежду и с маской на лице, угрожал пистолетом и требовал отдать наличные. Один владелец магазина пожаловался, что ему грозили убийством, а другой в ходе налета получил травму головы.

Четыре налета не увенчались для Шарпа успехом: сотрудники магазинов смогли дать ему отпор. На суде он сознался в содеянном и признал себя виновным по всем 14 пунктам обвинения. 20-летнего Джеймса-Меррилла обвинили в снабжении оружием и машиной Mercedes A-Class для побега. Он и Райт отрицают свою причастность к совершению преступлений.

На суде выслушали работников четырех магазинов, которые подверглись нападению в период с 24 по 26 июля. Выяснилось, что при первом ограблении Шарп украл тысячу фунтов стерлингов (почти 80 тысяч рублей) и нанес владельцу магазина травму головы. Позже в доме Джеймса-Меррилла нашли оружие, на котором была кровь пострадавшего.

Причастность Джеймса-Меррилла и Райта к произошедшему подтверждают также записи камер видеонаблюдения и история их перемещений, сохраненная в их сотовых. Они признали, что действительно находились вблизи мест, где совершались ограбления. Однако они подчеркнули, что Шарп в одиночку грабил магазины и нападал на людей.

Прокурор Фрейзер Коксхилл отметил, что, согласно закону, Джеймс-Меррилл и Райт тоже виновны в преступлениях, даже если они не имели при себе оружия и не входили в магазины. По словам Коксхилла, подельники играли решающие роли в грабежах. Судебное расследование продолжается.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!