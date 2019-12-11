Голая модель вышла к вооруженному грабителю и попала на видео

dailymail.co.uk

В американском городе Чембли, штат Джорджия, обнаженная модель столкнулась с забравшимся в дом грабителем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летнюю Дани Бэнкс (Danii Banks) разбудил собачий лай. «У меня маленькая квартирка. Я услышала шум и пошла посмотреть, что происходит, — рассказала она. — Да, я спала голой, но не вижу в этом ничего странного».

Девушка выглянула в гостиную и обнаружила там вооруженного мужчину, на которого лаяли ее французские бульдоги. Взломщик пригрозил ей пистолетом и велел открыть сейф, однако там ничего не оказалось. Тогда он толкнул модель на кровать и сбежал, ничего не забрав.

Бэнкс немедленно позвонила в экстренные службы. Когда на место происшествия прибыли полицейские, она истерично плакала. «Я убеждена, что меня подставили, — утверждает девушка. — Не буду называть имена тех, кого я подозреваю, но полиция обязательно доберется до них».

Модель, на Instagram-аккаунт которой подписаны более 2,5 миллиона человек, опровергла слухи, что сама подстроила ограбление ради славы и новых подписчиков. Она выразила надежду на то, что кто-то узнает голос злоумышленника на записи и поможет в расследовании.

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