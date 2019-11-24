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Старушка-бодибилдер избила забравшегося в дом злоумышленника столом

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Уилли Мерфи
Уилли Мерфи

В американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, престарелая любительница бодибилдинга избила злоумышленника, который забрался в ее дом. Об этом сообщает WHAM-TV.

82-летняя Уилли Мерфи (Willie Murphy) утверждает, что незнакомец появился перед ее домом около 23 часов вечера в четверг, 21 ноября. Он постучал в дверь и попросил вызвать скорую помощь. Когда старушка не пустила его внутрь, он выбил дверь.

«Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться», — говорит Мерфи. Несмотря на почтенный возраст, она каждый день посещает спортзал, поднимает 102 килограмма в становой тяге и занимала призовые места на соревнованиях по бодибилдингу.

Старушка схватила оказавшийся под рукой стол и ударила им злоумышленника. «Стол вдребезги, — рассказывает она. — Он падает, а я прыгаю по нему». Затем Мерфи вылила на мужчину бутылку шампуня. «Хватаю щетку, — вспоминает она. — Он тянет ее на себя. Я бью его щеткой».

Драку прервали полицейские, прибывшие по звонку, который успела сделать Мерфи. Они одобрили ее действия и сфотографировались с ней на крыльце. Злоумышленник был доставлен в больницу.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, грабитель напал на троих игроков в американский футбол и попытался отобрать у них автомобиль. Они избили его и сдали в полицию.

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