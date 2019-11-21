Бабушка трех внуков похвасталась огромными бицепсами

Жительница канадской провинции Онтарио профессионально занимается бодибилдингом и участвует в соревнованиях по всему миру. Об этом сообщает Daily Mail.

48-летняя сотрудница исправительного учреждения Робин Хиллис (Robin Hillis) признается, что в юности была застенчивой, но со школы любила спорт. После окончания школы в 1989 году она пошла в спортзал, чтобы сохранить форму, и вскоре влюбилась в тяжелую атлетику. В 1993 году при весе в 61 килограмм она участвовала в своем первом соревновании по бодибилдингу и заняла второе место.

Канадка сумела совместить увлечение бодибилдингом и материнство. У нее две дочери — 23-летняя Кэти (Katey) и 21-летняя Кортни (Courtney) и трое внуков: трехлетний Абель (Abel), двухлетняя Авианна (Avianna) и годовалый Уинтер (Wynter). Они поддерживают ее и ходят на все соревнования.

В 2014 году Робин получила сертификат профессионала Международной федерации бодибилдинга и фитнеса и теперь участвует в соревнованиях профессиональной лиги по всему миру.

Сейчас Хиллис весит 90 килограммов при росте один метр 79 сантиметров, объем ее бицепсов составляет 43 сантиметра. Она занимается шесть дней в неделю, когда готовится к соревнованиям, и пять дней в неделю вне сезона. Женщина участвует в соревнованиях дважды в год. Она не считает калории и ест пять раз в день между тренировками. Хиллис отметила, что бодибилдинг научил ее верить в себя.

Женщина надеется, что ее пример вдохновит других матерей, бабушек и молодых девушек делать то, что им нравится и не обращать внимания на мнения других людей.

13 ноября сообщалось, что житель Сингапура, прикованный к инвалидной коляске после инсульта, занялся спортом и стал бодибилдером. Он не чувствовал левую сторону своего тела после операции, но благодаря занятиям спортом сумел встать с инвалидной коляски и занять второе место на соревнованиях по бодибилдингу.

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