Выглядящая вдвое моложе 47-летняя спортсменка раскрыла свой секрет

Бодибилдер Чжун Сяожун прославилась в Китае, потому что выглядит значительно моложе своего возраста. Об этом сообщает издание Daily Mail.

47-летняя жительница Пекина объясняет это своей диетой, уходом за кожей и регулярными физическими упражнениями. Она третий год занимается бодибилдингом и принимает участие в соревнованиях Ассоциации бодибилдинга Китая. «Друзья считали, что я выгляжу моложе других, и до того как я занялась спортом. Но теперь они говорят, что я становлюсь моложе и моложе», — утверждает она.

Материалы по теме Спереди — пионерка Как 50-летним женщинам удается выглядеть вдвое моложе своих лет

По мнению Чжун Сяожун, острая, жирная и соленая пища вредна для кожи. «У меня очень строгая диета. Именно она помогает мне оставаться молодой, — говорит она. — Раньше я любила еду с сильным вкусом. Сами знаете, китайская кухня часто такая. Но теперь я стараюсь есть поменьше и держусь подальше от масла и соли».

В 2017 году сообщалось, что 47-летняя поклонница моды и социальных сетей, родившаяся в Сербии, была признана самой привлекательной бабушкой в мире.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!