Переживший инсульт мужчина встал с инвалидной коляски и стал бодибилдером

Житель Сингапура, прикованный к инвалидной коляске после инсульта, занялся спортом и стал бодибилдером. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

В 2014 году 46-летний Келвин Лим (Kelvin Lim) собирался на работу и потерял сознание на пороге своего дома. Его жена сначала думала, что он шутит, потом вызвала врачей. В больнице у Келвина диагностировали инсульт.

Врачи предупредили родных Лима, что ему требуется сложная операция, шанс выжить после нее крайне мал. Они сказали, что если операция пройдет неудачно, он умрет или останется парализованным. Семья согласилась на хирургическое вмешательство.

После операции Лим не чувствовал левую сторону тела и вынужден был передвигаться на инвалидной коляске. Он переживал, что все домашние обязанности легли на плечи его жены.

«В 300 метрах от моего дома было кафе, но я не мог туда сходить, потому что мне требовалось около 15 минут только на то, чтобы выехать на коляске из дома. Я понимал, что начинаю впадать в депрессию», — рассказал Лим.

Тогда он подумал о детях и бизнесе и решил изменить свою жизнь. Он активно занялся реабилитацией, а с 2017 года начал регулярно посещать спортзал. Лим нанял частного тренера, записался в бассейн и отказался от вредных привычек в питании. За год ему удалось сбросить около 20 килограммов лишнего веса.

«Я часто задыхался и чувствовал, что сдаюсь, но вспоминал о своей семье, о бизнесе и находил в себе силы продолжать бороться», — поделился Лим.

Благодаря занятиям спортом мужественный сингапурец сумел встать с инвалидной коляски. Он так увлекся спортом, что в 2018 году занял второе место в соревнованиях по бодибилдингу Fitness Ironman 2018. Лим надеется, что его история поможет и другим людям найти мотивацию и справиться с трудными периодами жизни.

«Никто, кроме тебя самого, не в силах помочь тебе», — считает Лим.

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