Американец вышел на пенсию и превратился в бодибилдера

Адвокат из американского штата Огайо Клейтон Патерсон (Clayton Paterson) вышел на пенсию и увлекся бодибилдингом. Мужчина рассказал The Mirror, что в 60 лет чувствует себя более сексуальным, чем в 20.

Собеседник издания отметил, что всю жизнь старался держать себя в форме, питаться правильно и заниматься спортом. Однако от природы у Патерсона было худощавое телосложение, поэтому ему было непросто набрать мышечную массу. К тому же американцу было некогда этим заниматься: сначала он тратил время на учебу, затем — на престижную работу, семейную жизнь и воспитание четырех детей.

Однако в 2017 году мужчина вышел на пенсию, начал ходить в тренажерный зал шесть-семь раз в неделю и увлекся бодибилдингом. В 2018 году он поучаствовал в двух соревнованиях: в категории 50+ он взял пятое место, а в категории 60+ — третье.

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Патерсон уверен, что физическая форма позволяет ему поддерживать хорошие отношения с детьми и их друзьями. «Я не чувствую, что сильно отличаюсь от них. Да, я не хожу на вечеринки и ложусь спать рано. Но когда мы вместе катаемся на лыжах или ужинаем, ко мне относятся как к равному», — считает американец.

Он утверждает, что не принимает стероиды и иные добавки, и объясняет, что у него «уровень тестостерона немного выше нормы и отличный обмен веществ».

В декабре 2015-го Патерсон объявил себя геем. Он рассказал, что ведет активную сексуальную жизнь и встречается с мужчинами разного возраста: от 20 до 50 лет.

Патерсон не представляет свою жизнь без физической активности и уверен, что сохранил здоровье во многом благодаря ей. Всем желающим заняться спортом он советует приходить в тренажерный зал в любой физической форме и не стесняться.

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