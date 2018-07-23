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Британка разошлась с мужем и стала бодибилдером

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Жительница Великобритании рассталась с мужем, резко похудела и стала бодибилдером. Об этом сообщило издание The Mirror.

Ванесса Страйк (Vanessa Strike) всегда увлекалась танцами и спортом и не имела проблем с фигурой. Но ее супруг вскоре после свадьбы получил работу в Вустере за 300 километров от ее родного города, и им пришлось переехать, в результате женщина начала есть, чтобы справиться со стрессом. Британка набрала 40 килограммов. Она начала очень сильно переживать из-за внешности.

«Это было очень непростое время для меня. Я уехала от друзей и семьи, любимой танцевальной школы в место, где никого не знала, и заедала свои проблемы», — рассказала она. Страйк призналась, что на новой работе в кофейне ела бракованные кексы, а потом приходила домой и готовила ужин из трех блюд.

Она изменила свой образ жизни, лишь когда ее матери диагностировали рак груди. «Тогда я оценила свое состояние и осознала, какой тяжелой и нездоровой я стала. Я не была довольна ни своей внешностью, ни психологическим состоянием, я не любила работу и чувствовала себя запертой в браке», — добавила британка.

Тогда Страйк начала тренироваться. Сначала она делала это дома, так как стеснялась идти в тренажерный зал из-за лишнего веса. Женщина изменила диету и перешла на спортивное питание, чтобы не отказываться от любимых блюд вроде пиццы с высоким содержанием белка. Она ходила в зал четыре раза в неделю, а вскоре и сама стала тренером, увлеклась бодибилдингом и принимает участие в соревнованиях.

Вустер разошлась с мужем, однако отмечает, что ничуть не жалеет об этом, так как к ней вернулась «прежняя страсть к жизни».

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