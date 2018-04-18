Из жизни
 
Последние новости
ОЗХО провалила экспертизу по определению страны-производителя «Новичка»
Непобежденный британец захотел знаний Кличко
Назван самый прибыльный смартфон
Трамп узнал о санкциях в отношении России из телевизора и озадачился
Новейшего российского «Стрельца» заметили в Сирии
Гнойный захотел похоронить «чумную крысу» Николая Соболева
Главу корпорации по производству оружия будущего избили топором и ограбили
Названа главная причина извержения супервулкана в США
Названы главные покупатели российской нефти
Новости партнеров

Полный американец превратился в мускулистого атлета за три месяца

Перейти в «Мою Ленту»
dailymail.co.uk

Американец из штата Оклахома Хантер Хоббс (Hunter Hobbs) похудел на 19 килограммов за три месяца ради эксперимента. Видео своего преображения он выложил на собственном You-Tube-канале.

Сам Хоббс в интервью изданию The Sun называет последние 12 недель «самыми сложными в жизни». 24-летний мужчина занимался со свободными весами пять-шесть раз в неделю и каждый день посвящал 20-30 минут кардиотренировкам.

Тем не менее он признался, что диета давалась ему сложнее тренировок. Каждый день американец ел курицу, батат, овсянку, салат, орехи и пил белковые коктейли, чтобы у него были силы ходить в тренажерный зал. Хоббс полностью отказался от алкоголя и газировки, зато ежедневно пил очень много воды.

Мужчина признался, что не ставил перед собой определенных целей: «Я просто начал худеть, и мне стало интересно, что случится, если я буду упорным и настойчивым в течение 12 недель. Было не слишком весело».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
AB FAB Incredible time lapse video charts man’s 12-week transformation from tubby to toned
Американец три месяца ел фастфуд и похудел
Британец размера XXXL похудел и накачался ради детей
Канадец похудел вдвое от стыда перед пострадавшими от пожара
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0517 апреля

«Вместо чаевых мне вручили мешочек марихуаны»

Россиянин уехал в США, поработал таксистом и ушел в американскую армию
11:59Сегодня

Репетитор придумала «крайне изощренный» метод списывания и попалась

13:12Сегодня

Усыплен последний корги королевы Великобритании

08:43Сегодня

Австралийка спустила наследство на наркотики и не пожалела

Из жизни00:0013 апреля

«Не пьют, не курят, не смотрят порно»

Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
20:5917 апреля

Поклонники скинулись на новый диван для Илона Маска

10:28Сегодня

Дважды выигравший в лотерею американец объяснил свое везение

20:4517 апреля

Шайка умных павианов устроила побег из исследовательского института

Из жизни00:0029 марта

«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»

За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
19:4417 апреля

Президент Уганды пожелал запретить оральный секс

00:37Сегодня

Французу пересадили третье лицо

18:5017 апреля

Злой барсук захватил шотландский замок

Россия
«Они балансируют на грани»
Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
Назван самый бедный регион России
Москвичи стали грамотнее
Режим черного неба
Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь
«Хмельные запахи шизофрении»
Кандидат от народа сбрил усы и собрал клоунов у себя в совхозе
Владельцы сочинской автомойки пытали раба из Белоруссии раскаленной кочергой
Раскрыты подробности нападения подростка на башкирскую школу
Все материалы
Мир
Весь в папочку
Асад предал Россию и жестоко убил тысячи сирийцев. Сынок пока учится
ОЗХО провалила экспертизу по определению страны-производителя «Новичка»
США рассказали о возрождении ИГ в Сирии
В больницах города Дума помогают пострадавшим в предполагаемой химической атакеГазуй, убивай
Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии
Американка убила двойника ради новой личности и просчиталась
США передумали наказывать Россию из-за Сирии
Русская весна
Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах
Все материалы
Бывший СССР
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Киев согласился на вывод российских войск из Приднестровья через свою территорию
Александр ЛукашенкоБатька больше не диктатор
Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
Танк Т-34 попал под обстрел в Донбассе
Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым за квартирами
Чиновник попался на взятках кониной, говядиной и Lexus
Оппозиция Армении создала революционный комитет
Все материалы
Экономика
Илон МаскВремя первого
Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
Падение рубля не сломило дух россиян
Магазины предупредили о перебоях с продуктами во время ЧМ-2018
Названы последствия санкций США для российских банков
Россиян задумали лишить льготных цен на лекарства и еду
У Порошенко нашли секретную фабрику Roshen
Украина не сможет взять в долг без помощи МВФ
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Началось разбирательство по поводу гибели «русского Илона Маска» в СИЗО
Тюремщику заплатили килограммовыми серебряными монетами
Главарь раскрытой в России ячейки ИГ взорвался при задержании
Размер рекордной взятки в Минобороны удвоился
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Falcon HeavyМаскам тут не место
Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Воистину воскрес
Кровожадные сектанты и быки из провинции устроили мясорубку в Америке: Far Cry 5
Первая российская турбина большой мощности сломалась при испытаниях
Названа главная причина развития неизлечимого рака
«Парадного мамонта Сталина» на ходу показали на видео
«Терминатору» предрекли светлое экспортное будущее
Все материалы
Спорт
Федор СмоловДосвистелись
Российский футбол сотрясают скандалы. Виноваты судьи, страдают игроки и фанаты
Тренер-мем дошел до ФСБ из-за петуха
Чемпион UFC уверовал в непобедимость Нурмагомедова
Черчесов собрался конкурировать с Германией на чемпионате мира-2018
Гол рукой лишил «Барселону» победы
Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России
В Британии связали проведение чемпионата мира-2018 в России с коррупцией
Все материалы
Культура
На мятых простынях
Уличные постельные сцены и голые танцы на столе — глазами лучших фотографов
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
Золотая каска
Главная театральная премия страны: шутки из «Аншлага», зеки и совок
Режиссер доказал готовность людей стать нацистами за деньги
На Лану Дель Рей совершено нападение
Установлен исторический рекорд по киносборам
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление»
Роскомнадзор борется с Telegram. Страдает весь интернет
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Узкий круг
В Северной Корее есть те, кто смотрит порно. Что делают остальные?
В России заблокировали сотни сайтов с фильмами
Гнойный захотел похоронить «чумную крысу» Николая Соболева
Следы мема об изменяющем парне нашли в восемнадцатом веке
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Facebook
Все материалы
Ценности
Шальные пижоны
Секс-символы эпохи кровавых войн, диско и тяжелого рока
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Вивьен ВествудРыжая бестия
Она спала с Sex Pistols и придумала рваные джинсы
Решена проблема большого носа
Назван самый симметричный член королевской семьи
Выпущены часы для любителей черного
В России создали Царь-телефон с кнопками
Все материалы
Путешествия
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Дзебик в стране баунти
Приключения москвича на надувном катамаране среди райских островов и папуасов
В самолетах появятся стоячие места
Китай отменил визы для россиян
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Россия возобновила полеты в Египет
Все материалы
Из жизни
«Вместо чаевых мне вручили мешочек марихуаны»
Россиянин уехал в США, поработал таксистом и ушел в американскую армию
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
Сильная и независимая
Она сбежала из Ирана в Россию, открыла ресторан и рисует обнаженку
Репетитор придумала «крайне изощренный» метод списывания и попалась
Австралийка спустила наследство на наркотики и не пожалела
Поклонники скинулись на новый диван для Илона Маска
Шайка умных павианов устроила побег из исследовательского института
Все материалы
Самые маленькие внедорожники
Короли бездорожья, которые уместятся на вашей кухне
Длительный тест Honda CR-V
Подводим итоги, сравниваем с конкурентами и считаем стоимость владения
Длительный тест BMW X3
Привыкаем (или все-таки нет?) к подвеске, делаем выводы и считаем расходы
Авиамоторы на автомобилях
Десять машин с двигателями от самолетов и вертолетов
На продажу выставили бронированный «шестисотый» Путина
Появились фотографии нового Lexus ES
Спорткупе BMW M2 получило двигатель от M4
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы