Полный американец превратился в мускулистого атлета за три месяца

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Американец из штата Оклахома Хантер Хоббс (Hunter Hobbs) похудел на 19 килограммов за три месяца ради эксперимента. Видео своего преображения он выложил на собственном You-Tube-канале.

Сам Хоббс в интервью изданию The Sun называет последние 12 недель «самыми сложными в жизни». 24-летний мужчина занимался со свободными весами пять-шесть раз в неделю и каждый день посвящал 20-30 минут кардиотренировкам.

Тем не менее он признался, что диета давалась ему сложнее тренировок. Каждый день американец ел курицу, батат, овсянку, салат, орехи и пил белковые коктейли, чтобы у него были силы ходить в тренажерный зал. Хоббс полностью отказался от алкоголя и газировки, зато ежедневно пил очень много воды.

Мужчина признался, что не ставил перед собой определенных целей: «Я просто начал худеть, и мне стало интересно, что случится, если я буду упорным и настойчивым в течение 12 недель. Было не слишком весело».

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