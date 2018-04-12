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Американец три месяца ел фастфуд и похудел

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Житель США три месяца ежедневно питался фастфудом из ресторана Chipotle и похудел. Свою историю он рассказал изданию Men's Health.

Тайлер Маринелли (Tyler Marinelli,) из города Парклэнд, штат Флорида, признался, что сумел сбросить девять килограммов. Каждый день он употреблял пищу восемь часов, а остальные 16 — голодал. Также он придерживался принципов гибкой диеты — распределял рацион по принципу 40 процентов углеводов, 40 процентов белков и 20 процентов жира в день.

Но Маринелли решил не отказываться от еды из любимого фастфуд-ресторана и придумал, как включить их в свое меню. Мужчина ел только отдельные ингредиенты блюд — в основном, рис и курицу, отказавшись от сметаны, картофеля фри и сыра.

«Я знал, что если я съем только курицу, рис или фасоль, я смогу вписать их в свой диетический план и продолжу сбрасывать вес, получая от еды удовольствие», — рассказал американец. В дни тренировок он употреблял 1800 килокалорий в день, а в остальные — 1200. Помимо курицы с рисом из ресторана Маринелли ел яичный белок, красную фасоль и йогурт.

Диетолог Сюзан Беркман (Susan Berkman) отметила, что диету Маринелли нельзя назвать сбалансированной, так как в нее не входят фрукты и овощи. «Со временем это может привести к плохим последствиям и дефициту витаминов и микроэлементов», — отметила она.

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