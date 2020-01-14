Супруги заглянули в соцсети и узнали о своем миллионном состоянии

В американском округе Джефферсон, штат Луизиана, супруги заглянули в соцсети и узнали о своей победе в лотерее. Об этом сообщает портал UPI.

В октябре прошлого года Джеймс Миллер с женой Тамми купили в местном магазине лотерейный билет Powerball. Спустя несколько недель пара прочитала на Facebook, что некто в их округе выиграл в лотерею два миллиона долларов (122,4 миллиона рублей).

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Миллеры проверили свой лотерейный билет и обнаружили, что именно они стали счастливыми обладателями миллионного состояния. Супруги не уточнили, на что они планируют потратить денежный приз.

В декабре 2019 года сообщалось, что жительница американского города Гранд-Рапидс, штат Мичиган, узнала о своем крупном выигрыше в лотерею, пролистывая ленту новостей на Facebook. Призовые деньги она решила потратить на погашение долгов и путешествие.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!