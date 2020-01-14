Родители увлеклись азартной игрой и едва не лишились машины и ребенка

Безответственные родители увлеклись азартной игрой в игровые автоматы и едва не лишились машины и ребенка. Об этом сообщает CNN.

Вечером в воскресенье, 12 января, семейная пара из американского штата Техас остановилась у магазина с игровыми автоматами. 21-летняя Кимберли Кук (Kimberley Cook) и 29-летний Энтони Блю (Anthony Blue) ушли играть в азартные игры и оставили своего полуторагодовалого ребенка в незапертой машине. Они не стали глушить двигатель, чтобы мальчик не замерз. Супруги рассказали, что периодически выходили к машине, чтобы проверить младенца.

Около 23:30 по местному времени пара в очередной раз вышла на парковку и обнаружила, что их машина исчезла вместе с ребенком. Они сразу вызвали полицию.

Спустя час охранник парка, находящегося в 32 километрах от места происшествия, увидел ребенка, блуждающего по парковке. Мальчик был легко одет и дрожал от холода. Охранник вызвал скорую помощь, и ребенка доставили в больницу. Он также сообщил о мальчике в полицию.

Позже выяснилось, что двое подростков, 18-летний Джабари Джонатан Дэвис (Jabari Jonathan Davis) и 19-летний Винсент Леон Каннади (Vincent Leon Cannady), увидели незапертую машину на парковке магазина и угнали ее. Они бросили ребенка в ближайшем парке и уехали. Вскоре сотрудники полиции отследили и остановили автомобиль.

Угонщиков взяли под стражу, Кук и Блю обвинили в оставлении ребенка без присмотра. Мальчика обследовали в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о родителях, которые оставили младенца на заднем сиденье такси, когда ехали домой из роддома. Водители не сразу заметил спящего ребенка и катался с ним по городу весь день.

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