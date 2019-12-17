Родители забыли пятилетнего ребенка на автозаправке и заметили его отсутствие лишь через два часа. Об этом сообщает портал AsiaOne.

В субботу, 14 декабря, семейная пара с ребенком направлялась из Сингапура в Малайзию. По дороге они сделали остановку на автозаправке, после чего поехали дальше.

Ребенка, который спрятался в туалете, плакал и звал мать, заметили сотрудники АЗС. Менеджер местного магазина отвел мальчика в комнату для персонала и накормил его мороженым, чтобы тот успокоился. «Мы сообщили в полицию, но решили оставить ребенка на заправке на случай, если за ним вернутся родители», — рассказал он.

Чтобы быстрее найти родителей мальчика, сотрудники полиции разместили в социальных сетях фото ребенка. Спустя два часа родители вспомнили о ребенке и обратились в полицию. Вернулась ли семья в Сингапур или продолжила поездку в Малайзию, не уточняется.

Ранее сообщалось о жителях Германии, которые забыли своего ребенка в такси по пути из роддома. Младенец несколько часов ездил в машине, пока водитель принимал заказы. Когда мужчина заметил его на заднем сиденье, он сообщил об этом в полицию. Ребенка доставили в больницу для осмотра, после чего вернули родителям.

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