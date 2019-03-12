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Мать забыла ребенка в аэропорту и заставила пилота развернуть самолет

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Dayim. دايم / YouTube

Лайнер авиакомпании Saudia вернулся в аэропорт вылета после того, как стало известно, что одна из пассажирок забыла там своего ребенка. Об этом сообщает Independent.

По словам пилота самолета, следовавшего из города Джидда в столицу Малайзии Куала-Лумпур, женщина сообщила о своей пропаже стюардессам и отказалась лететь дальше. В итоге экипажу пришлось запросить посадку в аэропорту вылета.

На видео, снятом диспетчерами, слышно, как пилот просит разрешения на посадку в Джидде. «Одна пассажирка забыла ребенка в терминале и не хочет продолжать полет», — отвечает командир воздушного судна на просьбу диспетчера назвать причину возвращения.

В результате сотрудники управления воздушным движением разрешили лайнеру вернуться в аэропорт. Никаких подробностей о том, удалось ли женщине забрать ребенка из терминала, авиакомпания пока не предоставила.

В октябре 2018 года родители забыли свою пятилетнюю дочь в аэропорту Штутгарта, вернувшись из отпуска. Когда прохожие заметили разгуливавшую по зданию аэропорта девочку, они сообщили об этом в полицию. Сотрудники службы безопасности объявили по громкой связи, что ребенок потерялся, однако за ним никто не явился.

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