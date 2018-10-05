Родители съездили в отпуск и забыли пятилетнего ребенка в аэропорту

В Германии родители забыли свою пятилетнюю дочь в аэропорту Штутгарта, вернувшись из отпуска. Об этом сообщает Express.

Когда прохожие заметили разгуливающую по зданию аэропорта девочку, они сообщили об этом в полицию. Сотрудники службы безопасности объявили по громкой связи, что ребенок потерялся, однако за ним никто не явился. Тогда девочку отвезли в полицейский участок в Штутгарте, откуда ее потом забрали родители.

Оказалось, что, когда семья вернулась с отдыха, отец с матерью поехали домой на двух разных машинах. Они оба думали, что ребенок находится в другом автомобиле, и поняли, что девочка пропала, только когда вернулись домой.

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В июне американка Барбара Нильсен, прилетевшая из командировки домой в Оклахому, была обескуражена шуточной табличкой, с которой ее встретил в аэропорту сын Даймен. Женщина всего на неделю улетела по работе в Арканзас, однако, когда вернулась и вышла из самолета, среди встречающих ее ждал супруг Брендон с ребенком, держащим в руках картонку с надписью Welcome home from prison mom («Мамочка, добро пожаловать домой из тюрьмы»).

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