Путешествия
 
Последние новости
В России начался чемпионат мира по футболу
Робби Уильямс показал «фак» россиянам на церемонии открытия ЧМ-2018
Американец вылетел из машины на полном ходу и выжил
В Госдуме предсказали увеличение пенсионного возраста до 80 лет
Госдеп заплатит миллионы «Белым каскам»
Пожары в лесах Сибири оставили полыхать
Трое пьяных россиян устроили драку в самолете по пути в Ереван
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Слепаков оправдался и принял приглашение Кадырова посетить Чечню
В Индии рассказали о последнем «гвозде в гробу» для Су-57
Новости партнеров

Сын опозорил мать надписью на табличке в аэропорту

Перейти в «Мою Ленту»

Американка Барбара Нильсен, прилетевшая из командировки домой в Оклахому, была обескуражена шуточной табличкой, с которой ее встретил в аэропорту сын Даймен. Об этом сообщает News.com.au.

Женщина всего на неделю улетела по работе в Арканзас, однако, когда она вернулась и вышла из самолета, среди встречающих ее ждал супруг Брендон с ребенком, держащим в руках картонку с надписью Welcome home from prison mom («Мамочка, добро пожаловать домой из тюрьмы»).

Нильсен сразу догадалась, кто подал сыну идею для розыгрыша, и с юмором восприняла подпись. «Брендон идиот, ха-ха. С этой табличкой меня встретил Даймен, когда я вышла из самолета», — написала женщина в Facebook. Эта запись собрала более 132 тысяч репостов и много восторженных комментариев.

«Обязательно сделаю что-то подобное, когда родители вернутся из отпуска», — писали одни.

«Бесценно видеть это невинное счастливое лицо мальчика, который дождался свою маму», — комментировали другие.

В декабре 2016 года в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа вывесили адресованный зарубежным гостям баннер, который впоследствии признали «самым лучшим в мире туристическим плакатом». Надпись гласила: «Никто в здравом уме не прилетит в Хельсинки в ноябре. Кроме тебя, сорвиголова. Добро пожаловать».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kid greets mum with hilarious sign at airport
Финский аэропорт встретил гостей «лучшим туристическим плакатом» в мире
Посетителей аэропорта Сан-Франциско стала встречать свинья в юбке
Путешествия
Путешествия00:0612 июня

Похорони меня заживо

Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
09:4620 апреля

Российский лоукостер заставит постоять во время рейса

14:39Сегодня

Российские гомофобы избили иностранных фанатов

17:19Сегодня

Трое пьяных россиян устроили драку в самолете по пути в Ереван

Путешествия00:07 3 января

Куда ты прешь?

Правда о ваших туристических пристрастиях в тесте «Ленты.ру»
19:4713 июня

Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами

14:2618 мая

Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались

14:2613 июня

Молдавский президент полетит на ЧМ в Россию за свой счет

Путешествия00:0231 мая

На траве в дрова

Отчаянные русские вышли на «Олд Траффорд» против англичан и выжили
19:2231 мая

Привычные туалеты исчезнут из российских поездов

12:13Сегодня

Пассажиры падающего самолета поделились своими впечатлениями

20:1713 июня

Сотрудник отеля рассказал о самых мерзких выходках постояльцев

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Суд Лондона принял иск родных Доктора Лизы и других жертв крушения Ту-154 в Сочи
Кремль высказался о сексе россиянок с футбольными болельщиками
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
Голодавшие в Приморье сироты согласились прекратить протест
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Американец испугался соседей-мусульман, пообещал сжечь их дом и угодил в тюрьму
Ким Чен Ын передал Путину личное послание
Премьер-министр впервые родит, уйдет в декрет и вернется
Немецкие власти рассорились из-за мигрантов
Дочь Трампа хотела похвастаться знанием китайского и опозорилась
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Украину уличили в обмане
Украина откроет визовые центры в России
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Киевский патриархат отберет у Московского Киево-Печерскую лавру
Савченко написала письмо Путину
Кличко решил судиться с «Нафтогазом»
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Тонкая материя
Создатель образовательного проекта о том, как помочь детям добиться успехов
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Суд занял сторону «Газпрома» в споре с Украиной
Правительство повысит НДС
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
Правительство поддержит попавшие под санкции нефтяные компании
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Боевик из банды Басаева через 23 года получил срок за нападение на Буденновск
Установлена причина смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Доказана польза религии для продолжительности жизни
В Индии рассказали о последнем «гвозде в гробу» для Су-57
Эксперт назвал «ахиллесову пяту» США
Обнаружены заметки Эйнштейна о стадной нации «грязных и тупых» китайцев
Все материалы
Спорт
Скучно не будет
Чемпионат мира пришел в Россию. Вместе с ним — адское веселье
Аргентинские заключенные объявили голодовку ради просмотра ЧМ
Объявлен стартовый состав сборной России на первый матч чемпионата мира
Сотни британских фанатов остались без чемпионата мира
Ибрагимович напророчил сборной России победу на домашнем ЧМ
Хулен ЛопетегиИспания уволила главного тренера
До старта чемпионата мира сутки? Не проблема!
Моуринью оценил шансы россиян в матче с Саудовской Аравией
Все материалы
Культура
Конец прекрасной эпохи
Умер Станислав Говорухин
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
«Вы должны удивлять сами себя»
Обычные картинки меняют мир. Присмотритесь
На теле звезды «Игры престолов» обнаружили тотальный спойлер к сериалу
Робби Уильямс показал «фак» россиянам на церемонии открытия ЧМ-2018
Ольга Бузова потеряла голос
Умер Станислав Говорухин
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В объявлении о пропаже кота разглядели оптическую иллюзию
Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит
Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней
Звезда реалити-шоу устроила бой с сотрудником отеля
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Девушку высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес
Названа самая популярная в Instagram летняя вещь
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Трое пьяных россиян устроили драку в самолете по пути в Ереван
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Сын опозорил мать надписью на табличке в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды
Японец вернулся домой через год после собственной кремации
Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Subaru начала продавать в России «60-летний» Forester
Ford показал новый Explorer в виде полицейского перехватчика
Volkswagen Golf вернется в Россию по цене «Тигуана»
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы