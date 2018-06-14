Сын опозорил мать надписью на табличке в аэропорту

Американка Барбара Нильсен, прилетевшая из командировки домой в Оклахому, была обескуражена шуточной табличкой, с которой ее встретил в аэропорту сын Даймен. Об этом сообщает News.com.au.

Женщина всего на неделю улетела по работе в Арканзас, однако, когда она вернулась и вышла из самолета, среди встречающих ее ждал супруг Брендон с ребенком, держащим в руках картонку с надписью Welcome home from prison mom («Мамочка, добро пожаловать домой из тюрьмы»).

Нильсен сразу догадалась, кто подал сыну идею для розыгрыша, и с юмором восприняла подпись. «Брендон идиот, ха-ха. С этой табличкой меня встретил Даймен, когда я вышла из самолета», — написала женщина в Facebook. Эта запись собрала более 132 тысяч репостов и много восторженных комментариев.

«Обязательно сделаю что-то подобное, когда родители вернутся из отпуска», — писали одни.

«Бесценно видеть это невинное счастливое лицо мальчика, который дождался свою маму», — комментировали другие.

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В декабре 2016 года в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа вывесили адресованный зарубежным гостям баннер, который впоследствии признали «самым лучшим в мире туристическим плакатом». Надпись гласила: «Никто в здравом уме не прилетит в Хельсинки в ноябре. Кроме тебя, сорвиголова. Добро пожаловать».

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