Туристка бросила младенца на улице популярного курорта и оправдалась пьянством

Британская туристка бросила трехмесячного ребенка на улице на популярном курортном острове Тенерифе, Испания. Об этом пишет Mirror.

Как сообщили в местной полиции, 24-летняя девушка оставила младенца в коляске в городе Адехе после ссоры с отцом ребенка.

По ее словам, из-за алкогольного опьянения она не могла вспомнить, в каком месте забыла коляску. Когда полицейские обнаружили брошенного младенца, они начали искать его родителей. В итоге им удалось найти отель, в котором остановилась пара, и арестовать мать.

В четверг, 29 августа, она предстала перед судом, однако детали разбирательства еще не были разглашены.

Ранее в августе британский подросток порезал родителей на глазах туристов на испанском острове Тенерифе и спрыгнул со скалы. 15-летний мальчик набросился на свою семью c ножом в оживленном туристическом районе рядом с побережьем Коста Адехе. После этого британец спрыгнул с 15-метровой скалы, но остался жив.

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