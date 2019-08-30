Россиянка бросила двухлетнего ребенка на улице и объяснила это бедностью

В Кирове женщина оставила на тротуаре двухлетнего ребенка и ушла. Она объяснила свой поступок отсутствием денег на его содержание. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД России.

Сообщение о найденном мальчике поступило в полицию 26 августа в 16:30. Две жительницы Нововятского района рассказали полицейским, что видели, как женщина положила сына на землю и ушла. Они забрали ребенка и обратились в правоохранительные органы.

В ведомстве уточнили, что ребенка поместили в детский дом. Полиция возбудила уголовное дело по статье 125 УК России («Оставление в опасности»).

12 августа жительница Белореченска в Краснодарском крае оставила в игровой комнате в пиццерии свою четырехлетнюю дочь. С собой у девочки была записка: «Не отдавайте в детсад "Малютка" и другие, а примите меня к новым маме и папе». Ее отправили в детское отделение больницы. Позднее 35-летняя мать нашлась, в отношении нее начали проверку. Девочку отправили в детское отделение больницы, через два дня ее забрала бабушка по материнской линии.

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