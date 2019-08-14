Брошенную матерью в российском кафе малышку забрали в семью

Четырехлетнюю девочку, которую мать оставила в пиццерии в Белореченске Краснодарского края, спустя двое суток забрала бабушка по материнской линии. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченная по правам ребенка края Татьяна Ковалева.

По словам детского омбудсмена, родители женщины живут в Адыгее, ребенка они забрали к себе. «Поскольку ребенок уже находится по месту проживания семьи, нами направлена информация главе республики и уполномоченному для того, чтобы были более глубоко определены причины. Считаю, что кроме привлечения мамы к ответственности необходимо оказание помощи этой семье», — сказала Ковалева.

Она добавила, что мать девочки оказалась в серьезной жизненной ситуации и без денег после того, как отец ребенка — выходец из африканской республики Чад — перестал жить с семьей и участвовать в содержании дочери.

Ребенка нашли в игровой комнате кафе 12 августа. С собой у нее была записка: «Не отдавайте в детсад "Малютка" и другие, а примите меня к новым маме и папе». Ее отправили в детское отделение больницы. Позднее 35-летняя мать нашлась, в отношении нее проводится проверка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!