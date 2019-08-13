Россиянка бросила дочь в кафе с запиской «примите меня к новым маме и папе»

В Белореченске Краснодарского края женщина оставила маленькую дочь в пиццерии и не вернулась, сообщает РЕН ТВ. С собой у четырехлетней девочки была записка: «Не отдавайте в детсад "Малютка" и другие, а примите меня к новым маме и папе».

Женщина пришла с ребенком в итальянское кафе 12 августа, отправила дочь в детскую комнату, оставив пакет с едой и ее вещами на столике. Потом она сказала официанту, что ей надо спуститься вниз, и ушла.

Девочку отправили в детское отделение больницы, пока полицейские искали ее родительницу. Позднее 35-летнюю женщину удалось найти, свои действия она объяснила «сложной жизненной ситуацией». В отношении нее проводится проверка.

В конце мая жительница Москвы оставила своего ребенка в игровой комнате в торговом центре и ушла. Малыш провел там семь часов, администрация ТЦ пыталась дозвониться до матери, но она не отвечала. В личной беседе женщина сообщила, что не будет забирать ребенка и предложила работникам «оставить его себе».

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