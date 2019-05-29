Россиянка бросила годовалых детей в подмосковном хостеле и скрылась

В подмосковных Котельниках россиянка оставила двоих маленьких детей в хостеле и не вернулась. Об этом сообщила начальница пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова, передает ТАСС.

По ее словам, во вторник, 28 мая, женщина обратилась к администратору хостела на 3-м Покровском проезде с просьбой предоставить ей и ее детям, которым на вид было около года, спальное место. Ее попросили предъявить паспорт.

«Женщина ответила, что забыла его в машине, после чего вышла из здания и больше не возвращалась», — рассказала собеседница агентства.

Сотрудники полиции занимаются поиском и установлением личности скрывшейся женщины. Дети помещены в одну из местных больниц.

В мае сообщалось о жительнице Москвы, которая бросила своего ребенка в игровой комнате в торговом центре и отказалась возвращаться за ним. На телефонные звонки сотрудников заведения женщина не отвечала. В личной беседе она заявила, что не будет забирать ребенка, и предложила сотрудникам «оставить его себе».

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