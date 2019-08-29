Подросток порезал родителей на глазах туристов и спрыгнул со скалы

Британский подросток порезал родителей на глазах туристов на испанском острове Тенерифе и спрыгнул со скалы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

15-летний мальчик набросился на свою семью c ножом в оживленном туристическом районе рядом с побережьем Коста-Адехе. После этого британец спрыгнул с 15-метровой скалы, но остался жив.

Его родителей госпитализировали в разные местные больницы, а самого подростка в тяжелом состоянии направили в третий госпиталь. Предполагается, что мальчик напал на родственников из-за нестабильного психического состояния.

Ранее в августе британский турист умер после нападения на улице во время отпуска на острове Тенерифе, Испания. 23-летний Майкл Льюис вышел из отеля Playa Real на курорте Коста-Адехе, чтобы купить еды. Во время прогулки турист подвергся нападению, в результате которого получил травму головы и умер в больнице через два дня.

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