Поход туриста в магазин во время отпуска обернулся гибелью

Британский турист умер после нападения на улице во время отпуска на испанском острове Тенерифе. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний Майкл Льюис вышел из отеля Playa Real на курорте Коста-Адехе, чтобы купить еды. Во время прогулки туриста ударили по голове.

Путешественника доставили в местную больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь, и через два дня Льюис умер. Полиция занялась расследованием происшествия, подозреваемого допрашивают.

Друзья Льюиса открыли сбор средств на GoFundMe, чтобы помочь семье с организацией похорон.

Ранее в августе другой турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским мастером боевых искусств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет, Таиланд. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения норвежец шумел среди ночи, а Баджадж попросил его утихомириться, из-за чего между мужчинами разгорелся конфликт.

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