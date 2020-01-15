В США самолет сбросил топливо на детскую площадку у школы

Летящий самолет авиакомпании Delta сбросил топливо на начальную школу под Лос-Анджелесом (Калифорния, США). Об этом сообщает The New York Times.

Лайнер вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса в Шанхай. Через несколько минут после старта пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации, связанной с механической неисправностью на борту.

Чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу лайнера, пилот решил не вырабатывать горючее, а применить аварийный сброс топлива. Поскольку оно было вылито на небольшой высоте, оно не успело рассеяться в воздухе и попало на территорию школы. Позднее самолет благополучно приземлился.

За медицинской помощью обратились 26 человек, среди них 17 детей. У всех было зафиксировано раздражение кожи, помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Авиационные врасти США выясняют, почему пилот допустил сброс топлива над густонаселенным районом, а не в специально предназначенном районе. Официальный представитель пожарной службы Шон Фергюсон заявил, что не помнит ни одного подобного случая за последнее десятилетие.

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