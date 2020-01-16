Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции

В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции. Об этом в четверг, 16 января, сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, несколько дней назад мужчину доставили в отдел полиции по подозрению в особо тяжком преступлении. Там он попросился в туалет и совершил попытку самоубийства. Сотрудники отдела оказали ему первую помощь, на место были вызваны медики, однако спасти мужчину не удалось.

Как сообщает газета «Комсомольская правда», мужчину задержали по подозрению в похищении 16-летнего подростка и 18-летней девушки.

В декабре сообщалось, что задержанный выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве. Мужчину задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Сотрудники ППС доставили предполагаемого наркодилера в отделение, и во время допроса у следователя он подбежал к окну и прыгнул с четвертого этажа.

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