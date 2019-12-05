Появились сделанные до суицида следовательницы из Сочи записи бесед с полицией

Анна Клочкова предоставила следствию записи разговора с начальником отделения полиции Хостинского района Следственного управления УВД по Сочи Андреем Хвостовым, которые были сделаны до самоубийства ее сестры, 23-летней следовательницы Марии Клочковой. Ее слова приводит «Газета.ру».

Родственница погибшей рассказала, что 6 октября сослуживец изнасиловал ее сестру, о чем не знал никто в их семье. На следующий день, по ее словам, она позвонила Хвостову и записала их разговор для сестры. Анна Клочкова сказала, что Марии необходимо восстановиться. В следующем звонке начальнику отделения она раскрыла имя следователя, который изнасиловал ее сестру, сообщила о суицидальных настроениях Марии после случившегося и попросила перевести ее в другой отдел. Анне пообещали уволить совершившего это следователя.

Однако Мария продолжала ходить на работу и рассказала сестре, что изнасиловавший ее коллега до сих пор работает в ее отделе. Анна посетовала, что начальнику все равно, потому что это «не его ребенок», и сказала, что не удивится, если руководство вообще не привлечет его к ответственности.

23-летний лейтенант полиции Мария Клочкова покончила с собой на рабочем месте 23 ноября, прослужив в органах внутренних дел меньше четырех месяцев. 25 ноября ее сестра Анна Клочкова сообщила, что Мария совершила суицид после изнасилования. На следующий день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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