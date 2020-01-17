Женщина потратила 60 тысяч рублей ради красивой внешности во время родов

Женщина потратила 800 фунтов стерлингов (около 65 тысяч рублей) ради красивой внешности перед тем, как отправиться на роды. Об этом она рассказала The Sun.

Писательница Дэрил Бейкер (Darryl Baker) поведала изданию о своей подготовке к родам. Перед тем, как лечь в больницу, она сделала наращивание ресниц, коррекцию бровей, покрасила волосы, сходила на эпиляцию и даже нанесла автозагар. «Когда мне сообщили дату моих родов, я сразу же составила список косметических процедур, которые я хотела бы пройти. Все вместе они стоили мне около 800 фунтов стерлингов», — рассказала молодая мать.

Бейкер также поделилась впечатлениями от косметических процедур. Женщине было тяжело в течение нескольких часов лежать неподвижно на жесткой кровати косметолога, однако, по ее словам, боль в спине и судороги в ногах точно того стоили. «Красота требует жертв», — заключила Бейкер.

Она жалеет, что не сделала маникюр и педикюр, и признается, что обязательно потратится на эти процедуры в следующий раз, несмотря на запреты врачей.

В январе 2020 года девушка чуть не лишилась зрения из-за неудачного наращивания ресниц неопытной специалисткой. Англичанка Лейни Палмер (Lainey Palmer) попала в больницу после посещения салона красоты.

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