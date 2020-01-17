Нападение российского депутата на пенсионерку оценили в 10 тысяч рублей

Депутат городского совета города Советская Гавань (Хабаровский край) Ольга Ерохина получила штраф в размере 10 тысяч рублей за нападение на 80-летнюю пенсионерку Людмилу Старовойт. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

Инцидент произошел в октябре прошлого года из-за земельного спора: в рамках программы «Дальневосточный гектар» сын Ерохиной стал владельцем участка в Советской Гавани, в результате половина огорода Старовойт и других жителей оказалась в его владениях.

Депутат потребовала покинуть чужую территорию, однако пенсионерка проигнорировала просьбу. Соседи засняли на видео момент перепалки. «Восток-Медиа» пишет, что на кадрах видно, как депутат толкнула пенсионерку.

Пожилая россиянка не смогла подняться самостоятельно, и соседи вызвали бригаду скорой помощи. По словам родственников потерпевшей, после случившегося она мало ходит и жалуется на боль в спине.

«Возможно, с точки зрения современного земельного законодательства Ерохина и права, но есть законы человеческие, забыв которые в погоне за сиюминутной выгодой депутат потеряла человеческое лицо и достоинство», — пишет издание.

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