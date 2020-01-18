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В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость

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Корпорация Boeing обнаружила еще одну уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов 737 MAX. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

По его данным, новые проблемы нашли в ходе технической проверки, которая проходила в американском штате Айова в прошлые выходные.

Проверка прошла в преддверии завершения разработки обновленного ПО для лайнеров 737 MAX. В компании заверили, что сообщили о неисправности клиентам и поставщикам.

Представитель корпорации рассказал, что проблема связана с одной из функций, отвечающей за проверку правильности работы системных мониторов.

Эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф с участием самолетов этой модели — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В совокупности в них погибли 346 человек. Причиной трагедий стали сбои в системе управлением стабилизатора Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), о которых знало руководство компании.

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