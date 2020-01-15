Покупателей упавшего Boeing 737 назвали идиотами за просьбу переобучить пилотов

Сотрудники Boeing в переписке 2017 года между собой возмутились просьбой покупателей лайнеров модели 737 MAX переобучить своих летчиков. Выдержки сообщений приводит Bloomberg.

Из переписки следует, что в Boeing отрицательно отнеслись в том числе и к запросу на переобучение на тренажере летчиков, который поступил из индонезийской авиакомпании Lion Air.

Один из сотрудников написал, что, помимо покупки самолетов, авиакомпания попросила тренажер для полетов на лайнерах 737 MAX. «Как будто они там тупые. А мне тут крутись, пытаясь понять, как все это разрулить. Идиоты», — написали в Boeing.

Ранее Boeing обнародовала переписку своих сотрудников трехлетней давности, где в одном из диалогов работники обсуждали неполадки с компьютерной системой управления 737 MAX. Как оказалось, что в этой компании самолет называли «спроектированным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».

Через год после переписки, в октябре 2018-го, принадлежащий Lion Air 737 MAX разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. В Национальном комитете безопасности транспорта Индонезии уточняли, что в Boeing отказались проводить полноценное переобучение пилотов.

Полеты на лайнерах Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру после катастроф в в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. По итогам расследования выяснилось, что к трагедиям привели сбои в системе управлением стабилизатора Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), о которых знало руководство компании.

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