Раскрыты причины падения Boeing 737 в Индонезии

Эксперты подготовили итоговый доклад с причинами крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, которое смогло ознакомиться с черновиком документа.

Отмечается, что среди названных причин главную роль сыграли проблемы, которые проявились вследствие неправильного проектирования авиалайнера. Расследовавшие катастрофу эксперты также пришли к выводу о недостаточном контроле над соблюдением всех авиационных правил со стороны США. Кроме того, в индонезийском кейсе не обошлось без неправильного технического обслуживания и ошибок пилота. Всего в предварительном варианте идет речь о более сотни различных ошибок.

Известно, что итоговый текст доклад будет опубликован в ноябре. Boeing при этом находится в тесном контакте с властями Индонезии для установления всех причин.

Boeing 737 Max 8, направлявшийся на один из островов рядом с индонезийской Суматрой, потерпел крушение у берегов острова Ява 29 октября. Самолет пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта столицы страны Джакарты. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 189 человек.

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