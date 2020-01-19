Умер основатель Lotte Group

Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо скончался в воскресенье, 19 января, на 98-м году жизни. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на правление корпорации.

По данным издания, Син Гёк Хо умер после продолжительной болезни. Он находился в больнице на протяжении нескольких последних недель. Ранее в воскресенье состояние бизнесмена ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии. При этом в медицинский центр, где Син Гёк Хо проходил лечение, были вызваны члены его семьи и представители Lotte Group.

Син Гёк Хо родился в 1922 году во время японской оккупации Корейского полуострова. В 1941 году он переехал в Японию и через семь лет основал там компанию Lotte. В 1967 году он перенес часть бизнеса в Южную Корею.

В 2017 году Син Гёк Хо был приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 3,5 миллиарда вон (3 миллиона долларов) по обвинениям в присвоении средств компании и других нарушениях. Однако в связи с состоянием здоровья бизнесмена было решено не помещать его под стражу.