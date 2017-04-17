Бывшему президенту Южной Кореи предъявлены обвинения по 14 пунктам

Официальные обвинения предъявлены отстраненному от власти президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и председателю Lotte Group Син Дон Бину, сообщает в понедельник, 17 апреля, агентство «Ёнхап». Наиболее тяжкие преступления, инкриминируемые бывшему главе государства: взяточничество, злоупотребление властью и разглашение гостайны.

Пак Кын Хе также обвиняется в том, что вместе со своей подругой Чхве Сун Силь вынудила корейские бизнес-структуры перечислить 68 миллионов долларов на счета некоммерческих фондов Mir и K-Sports, а затем вымогала взятки у руководства этих организаций. Кроме того, бывший глава государства получила взятки от корпораций Samsung и Lotte на общую сумму 59,2 миллиарда южнокорейских вон, или 52,02 миллиона долларов, утверждает сторона обвинения.

Как отмечает «Ёнхап», глава Lotte Group Син Дон Бин предстанет перед судом по обвинению в перечислении около 6,2 миллиона долларов фонду K-Sports Foundation, находящемуся под контролем Чхве Сун Силь.

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Власти Южной Кореи арестовали Пак Кын Хе по делу о коррупции 30 марта. Предполагается, что в изоляторе она проведет несколько месяцев. 31 марта бывшего лидера страны перевели в одиночную камеру. Пак Кын Хе отрицала все обвинения во время допросов.

Пак Кын Хе была отстранена от власти 10 марта. Политический скандал начался с того, что близкую подругу президента, гадалку Чхве Сун Силь, заподозрили в давлении на десятки крупнейших фирм страны с целью перечисления ими денег в некоммерческие фонды. Импичмент вызвал раскол в южнокорейском обществе. В Сеуле проходили манифестации в поддержку Пак Кын Хе.