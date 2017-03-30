Бывший президент Южной Кореи арестована по делу коррупции

Власти Южной Кореи арестовали бывшего президента страны Пак Кын Хе по делу коррупции, сообщает агентство «Ёнхап». Суд Сеула постановил заключить ее под стражу по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также разглашении государственной тайны.

По информации Reuters, в следственном изоляторе Пак Кын Хе будет находиться до 20 дней.

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Пак Кын Хе была отстранена от власти 10 марта. Причиной скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Пак Кын Хе стала третьим бывшим президентом страны, который арестован по уголовным обвинениям — после Ро Де У и Чон Ду Хвана.