Жена Оруэлла уговаривала его переспать с другой женщиной

Первая супруга британского писателя Джорджа Оруэлла Айлин О'Шонесси уговаривала его переспать с Брендой Солкелд, с которой тот вел переписку. Об этом сообщает Daily Mail в понедельник, 20 января.

Предложение писателю изменить с другой женщиной О'Шонесси якобы объясняла тем, что хочет, «чтобы тот был счастлив». Об этом сам Оруэлл заявил в письме Солкелд. «Она хотела бы, чтобы я спал с тобой около двух раз в год, чтобы я был счастлив», — писал автор.

Корреспонденция Оруэлла и Солкелд, состоящая из 30 писем, была выкуплена сыном писателя Ричардом Блейром. Переписка между ними началась в 1936 году, когда Оруэлл женился на О'Шонесси, и окончилась в 1949-м, перед тем, как он вновь женился — на редакторе Соне Браунелл. О'Шонесси умерла в 1945 году.

Джордж Оруэлл наиболее известен по антиутопии «1984» и сатирической повести «Скотный двор». Писатель скончался в 1950 году в возрасте 46 лет.

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