Дженнифер Лоуренс стошнило на бродвейской постановке по роману «1984»

Голливудской актрисе Дженнифер Лоуренс стало плохо во время просмотра спектакля по мотивам романа Джорджа Оруэлла «1984». Об этом сообщает Page Six.

По рассказам очевидцев, в середине представления актриса внезапно сорвалась со своего места и побежала в холл, где ее стошнило. Сотрудники нью-йоркского театра Хадсон, где в понедельник, 17 июля, проходил спектакль, оказали Лоуренс помощь.

По словам знакомого актрисы, причиной недомогания стал желудочный грипп, которым она заразилась от своего племянника. При этом издание отмечает, что ранее во время показа «1984» было отмечено несколько случаев, когда зрителей тошнило из-за натуралистичных сцен пыток, демонстрируемых в постановке.

Премьера спектакля «1984» состоялась в июне. В нем играют Оливия Уайлд, известная по сериалам «Доктор Хаус» и «Винил», а также британский актер Том Старридж, снявшийся в фильме «Рок-волна» и сериале «Пустая корона».

Лоуренс известна ролями во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она была удостоена премии «Оскар» за ленту «Мой парень — псих» и номинировалась на награду за роли в картинах «Афера по-американски» и «Зимняя кость».