Домашняя кошка два дня терроризировала россиянку и не выпускала ее из кухни

В российском городе Архангельске домашняя кошка два дня терроризировала хозяйку и не выпускала ее из кухни. Об этом сообщается на официальном сайте Архангельской областной службы спасения (АОСС).

В воскресенье, 19 января, местный житель заметил, как в окне третьего этажа многоквартирного дома женщина просит о помощи. Россиянка рассказала, что ее питомец начал вести себя агрессивно, из-за чего ей пришлось два дня прятаться на кухне. Каждый раз, когда она пыталась выйти из комнаты, разъяренная кошка нападала на нее.

Прохожий позвонил в службу спасения. Бригада спасателей установила лестницу и забралась в квартиру россиянки через окно. С помощью одеяла они поймали агрессивную кошку, поместили ее в переноску и передали владелице. По данным АОСС, хозяйка питомца не нуждалась в лечении.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш стая воронов три года ежедневно мстила мужчине за смерть птенца. Долгое время он не придавал поведению птиц особого значения, пока не заметил, что они проявляют агрессию только к нему.

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