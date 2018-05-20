Хищная кошка до смерти истерзала велосипедиста и затащила в свое логово

В США пума загнала двоих велосипедистов в ловушку, истерзав одного из них насмерть, сообщает USA Today.

Мужчины катались на горных велосипедах неподалеку от Сиэтла, штат Вашингтон. Около 11 часов в службе спасения 911 раздался звонок. «Вы меня слышите? Помогите!» — кричал мужчина в трубку, после чего соединение прервалось.

Полицейские установили местоположение звонившего. Приехав на место, они обнаружили одного из приятелей в живых, второго молодого человека хищная кошка истерзала и затащила к себе в логово. По словам представителя шерифа округа Кинг Райана Эбботта (Ryan Abbott), велосипедист попытался скрыться от пумы в лесу, однако кошка нагнала его. Когда спасательная группа приехала на место, пума стояла над мертвым телом. Агрессивное животное застрелили.

Второй велосипедист, дозвонившийся до службы спасения, поступил в больницу тяжелом состоянии, в настоящее время его самочувствие стабилизировалось.

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