Стрела пронзила кенгуру насквозь и заточила в ловушку кенгуренка

В Австралии гигантский кенгуру несколько недель прожил, будучи пронзенным стрелой насквозь и с детенышем в сумке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Животное обнаружили волонтеры зоозащитной организации Dutch Thunder две недели назад. Ее глава Кайли Донкерс (Kylee Donkers) рассказала, что из-за стрелы кенгуренок не мог выбраться из сумки матери, поэтому все это время нормально не ел, так как был уже слишком крупным, чтобы делать это, сидя в сумке. Волонтеры решили назвать кенгуру Терпение (Patience), а детеныша — Маленьким Грязнулей (Little Scruff).

Доктора, сделавшие операцию животному, отметили, что стрела невероятным образом не задела ни один из внутренних органов кенгуру, однако сломала ногу детенышу. Оба животных идут на поправку.

В Министерстве окружающей среды Австралии заявили, что подстреливший кенгуру охотник объявлен в розыск, так как эти животные находятся под защитой государства. Максимальным наказанием за охоту и уничтожение видов, находящихся под государственной защитой, является штраф в размере 7928 австралийских долларов (370,7 тысяч рублей) или тюремное заключение на полгода.

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