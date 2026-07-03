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16:30, 3 июля 2026Ценности

Находящийся под санкциями гимнаст Никита Нагорный подарил жене Porsche

Находящийся под санкциями гимнаст Никита Нагорный подарил жене Porsche Cayenne Coupe
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский гимнаст Никита Нагорный подарил жене Дарье Спиридоновой роскошный автомобиль в честь рождения дочери. Об этом пара рассказала на своих страницах в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен преподнес супруге Porsche Cayenne Coupe, стоимость которого варьируется от 16 до 31 миллиона рублей в зависимости от цвета и комплектации. «Спасибо тебе за все, моя любовь!» — подпиcaл пост Нагорный.

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В феврале 2025 года власти США, Канады и Европейского союза ввели санкции против Нагорного. Помимо него, в листе находились еще более чем 30 физических и 200 юридических лиц из России, Китая и других стран.

Нагорный является заслуженным мастером спорта, лидером национальной команды, завоевавшим золото, серебро и две бронзы на Олимпийских играх, а также три золотые медали на чемпионатах мира. Дарья Спиридонова не уступает мужу в спортивных регалиях — в ее активе значится серебряная медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в командном турнире и титул чемпионки мира на разновысоких брусьях

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