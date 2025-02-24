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13:56, 24 февраля 2025Спорт

ЕС ввел санкции против гимнаста Нагорного

ЕС ввел санкции против российского гимнаста Никиты Нагорного
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Власти Европейского союза (ЕС) ввели санкции против российского гимнаста Никиты Нагорного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.

Ранее против Нагорного ввели санкции США и Канада.

Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях. С декабря 2020 года Нагорный возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».

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