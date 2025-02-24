ЕС ввел санкции против гимнаста Нагорного

Власти Европейского союза (ЕС) ввели санкции против российского гимнаста Никиты Нагорного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.
Ранее против Нагорного ввели санкции США и Канада.
Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях. С декабря 2020 года Нагорный возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».