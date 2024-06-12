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17:58, 12 июня 2024Спорт

США ввели санкции против олимпийского чемпиона Нагорного

США ввели санкции против олимпийского чемпиона по гимнастике Никиты Нагорного

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США внесли в санкционный список российского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиту Нагорного. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

27-летний спортсмен попал в лист из более чем 300 физических и юридических лиц из России, Китая и других стран. Санкции ввели из-за помощи перечисленных лиц СВО.

Ранее против Нагорного ввела санкции еще одна страна — Канада. Решение вступило в силу 20 сентября 2023-го.

Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях. С декабря 2020 года Нагорный возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».

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      Андрей Стрельцов
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