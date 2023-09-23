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11:45, 23 сентября 2023Спорт

Канада ввела санкции против олимпийского чемпиона Нагорного

Канада ввела санкции против олимпийского чемпиона по гимнастике Никиты Нагорного

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канада внесла в санкционный список олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиту Нагорного. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

26-летний спортсмен попал в лист из 42 человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября.

3 сентября Нагорный оценил сроки завершения карьеры при условии дальнейшего отстранения от международных стартов. Спортсмен признался, что готов выступать на таких условиях еще один-два года, так как тренировки отнимают у него много сил.

Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях.

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    Анастасия Борисова
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