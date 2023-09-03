Чемпион ОИ Нагорный оценил сроки завершения карьеры без международных стартов

Гимнаст Нагорный заявил, что готов выступать год-два без международных стартов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный оценил сроки завершения карьеры при условии дальнейшего отстранения от международных стартов. Его слова в воскресенье, 3 сентября, приводит ТАСС.

Нагорный признался, что готов выступать на таких условиях еще один-два года. «У меня еще очень много сил. Если у нас впереди будут значимые соревнования, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к своей оптимальной форме, пройду полноценный сбор», — заявил спортсмен.

Нагорный объяснил, что тренировки отнимают много сил, а набор формы является стрессом для организма. При этом, выходя на пик физических кондиций, он не имеет возможности реализовать себя на международных турнирах. «Делаю все возможное на тренировках, чтобы выступать достойно на соревнованиях. Допустят на международные старты — будем готовы к ним», — подытожил он.

Нагорный выигрывал Олимпиаду в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ в индивидуальных соревнованиях.

В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях под эгидой организации.