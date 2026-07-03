Богачи бросились скупать один вид элитного жилья в Москве

Спрос на вторичное элитное жилье в Москве вырос на 57 %

По итогам первого полугодия 2026 года спрос на вторичное элитное жилье в Москве вырос на 57 процентов год к году, тогда как количество сделок на первичном рынке в январе-мае упало на 40 процентов. О том, что богатые россияне буквально бросились скупать вторичное жилье, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управляющего партнера экосистемы Kalinka Ольги Кузнецовой.

«Вторичный рынок элитного жилья в Москве сегодня драйвит», — прокомментировала она. По итогам второго квартала этот рынок формирует 801 лот, что на 26 процентов больше, чем год назад. Объем предложения также на 21 процент выше. «Кроме того, очень-очень серьезно растет спрос в элитном загородном сегменте», — добавила она.

Несмотря на развитие новых премиальных локаций, основное предложение по-прежнему сосредоточено в центральных районах Москвы — Пресненском районе, Хамовниках и Тверском районе. Число лотов стоимостью более 400 миллионов рублей на вторичном рынке Москвы по результатам полугодия выросло за год на 6 процентных пунктов и сейчас занимает долю в 21 процент в портфеле.

Ранее стало известно, что цена покупки этажа квартир в Москве в премиум-сегменте составляет 300-800 миллионов рублей.