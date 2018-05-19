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Пожилой рыбак 45 минут боролся с трехметровой акулой и победил

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Три британских рыболова, отправившиеся удить рыбу в Северном море недалеко от города Уитби в графстве Норт Йоркшир, поймали крупную акулу. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

68-летний британец Стив Уотсон вышел в море со своим 33-летним сыном Энди и знакомым рыбаком Мэттом Уордом. По его словам, через 15 минут они заметили атлантическую сельдевую акулу. «Они выглядят очень похоже на больших белых акул. Их можно различить только по плавникам», — пояснил он.

Хищная рыба клюнула на заброшенную приманку, однако отчаянно сопротивлялась, когда Уотсон стал сматывать леску. Он боролся с ней около 45 минут, но в итоге сумел вытащить ее из воды. Длина акулы составила 2,7 метра, а вес — 108 килограммов. Позднее Уотсон выпустил ее в море.

Атлантические сельдевые акулы достигают трех метров в длину. Считаются опасными для людей, однако в Международном списке нападений акул на человека зарегистрированы только две атаки.

14 мая сообщалось, что акула, попавшая в сети британского рыболовецкого судна, укусила одного из рыбаков. Случайно попавшая в сети хищная рыба схватила мужчину за ногу, когда он пытался ее освободить.

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