Буйвол пытался защитить теленка от льва и поднял его на рога

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями нападения львов на небольшое стадо буйволов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Maasai Sightings в YouTube.

Взрослые животные отчаянно отбивались от хищников, защищая прячущихся у них за спиной телят. Львы рассчитывали на такую реакцию, отвлекли стадо и напали на одного из детенышей.

Один из буйволов заметил ошибку и бросился на выручку. Он попытался поднять льва на рога, но промахнулся и подбросил в воздух теленка, на которого тот нападал. В результате детеныш погиб.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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