Белоруссия предложила России сотрудничество в космической сфере

Белоруссия рассматривает возможность участия в космической программе России. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, передает БЕЛТА.

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Президент Белоруссии предложил российской стороне рассмотреть сотрудничество в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ. Лукашенко подчеркнул, что многие замыслы уже реализованы, однако республика делает пока еще «не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги».

Он отметил, что космос — один из приоритетов политики Белоруссии, поскольку данная сфера позволяет оценить возможности и способности государства.

Лукашенко обратил внимание на то, что по многим из сфер высоких технологий Россия занимает лидирующие позиции. По словам президента, у Минска и Москвы сложилась хорошая основа для сотрудничества в данной сфере, поэтому белорусская сторона готова рассматривать любые предложения со стороны российских партнеров.

22-23 января в Минске пройдет первое заседание Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ. На нем планируют избрать председателя и обсудить сотрудничество в области космической деятельности.

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