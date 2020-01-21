Найден способ предотвратить смертельный приступ

Ученые Бристольского университета нашли способ предотвратить внезапную смерть от сердечной недостаточности. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

Исследователи выяснили, что воздействие на мембранный потенциал во время формирования волны возбуждения позволяет предотвратить потенциально смертельное нарушение деятельности сердца и одновременно повысить силу сокращений при недостаточности.

Непосредственной причиной аритмии являются ранние постдеполяризации (EAD). Они возникают во время реполяризации мембраны из-за реактивации ионных токов. Токи ионов калия в этом случае не способны поддерживать правильную реполяризацию. Волны ионов кальция внутри клеток также участвуют в возникновении EAD, однако было не ясно, чем они могут быть вызваны.

Оказалось, что нарушение синхронного высвобождения кальция на ранних этапах потенциала действия способствует появлению запоздалых «искр» кальция, то есть небольших событий высвобождения ионов, способных распространяться и формировать волны. Последние в свою очередь производят натриево-кальциевый ток, который противодействует реполяризации. При этом восстановление реполяризации улучшает синхронность высвобождения кальция и снижает частоту «искр». Это также снижает риск внезапной смерти из-за сердечной недостаточности.

Потенциал действия — волна возбуждения, которая перемещается вдоль клеточной мембраны. Он имеет несколько фаз, включая медленную деполяризацию мембраны (предспайк), пиковый потенциал, состоящий из деполяризации и реполяризации, и следовые потенциалы.

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